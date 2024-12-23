Путін охолонув до Асада: російський диктатор ігнорує дзвінки сирійського президента

На тлі повстанського наступу в Сирії російський диктатор Володимир Путін помітно охолов до свого давнього союзника Башара Асада.

Згідно з інформацією The New York Times, Путін припинив відповідати на дзвінки сирійського президента, а їхні відносини зазнали значного напруження.

Росія традиційно підтримувала режим Асада, надаючи йому військову допомогу та розміщуючи свої бази на сирійській території. У 2015 році російська військова інтервенція зіграла вирішальну роль у збереженні влади Асада під час громадянської війни. Однак останні події, за даними джерел NYT, свідчать про суттєві зміни в цих стосунках.

Путін раніше намагався стати посередником у переговорах між Асадом і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, який підтримує сирійську опозицію. Проте ці спроби завершилися невдачею, а Асад залишився без відчутної підтримки свого основного союзника.

Нагадаємо, що родина Асада залишила країну 7 грудня. Російським спецслужбам довелося приховувати операцію з вивезення сирійського лідера. Його втеча з Дамаска супроводжувалася новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т. Втрата сигналу літака, за відомостями українських розвідників, була спланованим кроком.

Наразі відомо, що Асад та його рідні перебувають у Москві.