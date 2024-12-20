США заявили, що ліквідували лідера ІДІЛ в Сирії: подробиці

Авіаудару завдали в районі Сирії, який раніше контролювався режимом Асада і росіянами.

Американські військові ліквідували лідера терористичного угруповання "Ісламська держава" Абу Юсіфа на прізвисько Махмуд під час удару по Сирії.

Про це повідомили Сили Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі "Х".

Внаслідок високоточного авіаудару було вбито двох бойовиків ІДІЛ, а також його лідера.

"19 грудня Сили Центрального командування США завдали високоточного авіаудару по лідеру ІДІЛ Абу Юсіфу, відомому як Махмуд, у сирійській провінції Дейр ез-Зор, внаслідок чого вбито двох бойовиків ІДІЛ, зокрема Абу Юсіфа", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, глава сирійської правозахисної організації, що базується у США, Муаз Мустафа заявив про виявлення масового поховання під Дамаском, де, за його словами, поховано щонайменше 100 тисяч жертв, закатованих урядом колишнього президента Башара Асада.

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