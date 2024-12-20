США заявили, что ликвидировали лидера ИГИЛ в Сирии: подробности

Авиаудар нанесли в районе Сирии, который ранее контролировался режимом Асада и россиянами.

Американские военные ликвидировали лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Юсифа по прозвищу Махмуд во время удара по Сирии.

Об этом сообщили Силы Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети "Х".

В результате высокоточного авиаудара были убиты два боевика ИГИЛ, а также его лидер.

"19 декабря Силы Центрального командования США нанесли высокоточный авиаудар по лидеру ИГИЛ Абу Юсифу, известному как Махмуд, в сирийской провинции Дейр ез-Зор, в результате чего убиты два боевика ИГИЛ, в том числе Абу Юсиф", – говорится в сообщении.

Напомним, глава базирующейся в США сирийской правозащитной организации Муаз Мустафа заявил об обнаружении массового захоронения под Дамаском, где, по его словам, похоронены по меньшей мере 100 тысяч жертв, замученных правительством бывшего президента Башара Асада.

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