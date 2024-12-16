Россия продолжает вывозить войска из Сирии: детали от ГУР

В воскресенье, 15 декабря, колонны войск государства-агрессора продолжили стягиваться с глубины страны в базы в Хмеймиме и Тартусе. Кремль надеется сохранить контроль над ними.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

"Военно-транспортные самолеты РФ продолжили челночное движение из Сирии в аэродромы на территории России, в частности в Чкаловск, Нижний Новгород и Махачкалу", — говорится в сообщении.

К вывозу вооружения, военной техники и личного состава Россия привлекла:

Ил-76МД из состава 196 военно-транспортного авиаполка;

два Ил-76МД из состава МВД РФ и два Ан-124-100 из состава 224 лётного отряда, принадлежащего к структуре минобороны государства-агрессора.

Напомним, в воскресенье, 8 декабря, в Сирии произошло падение режима Асада из-за удачной операции повстанцев. Учитывая это, российский контингент был вынужден стремительно покинуть страну.

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