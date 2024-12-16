Эксперт объяснил безосновательность сомнений в достройке энергоблоков ХАЭС

Об этом он пишет в своей колонке для издания УНИАН.

«По официальной информации идут подготовительные работы. А вот анонсированные на лето строительные работы так и не начались. Потому что депутаты Верховной Рады так и не смогли предоставить разрешение на строительство. .

По мнению Малахова, аргументы противников достройки не убедительны.

«Одным не нравится, что болгарские реакторы произведены в россии. Ну так и остальные действующие реакторы произведены в россии., поковки для изготовления корпусов реакторов производились исключительно в Украине! Другие боятся, что деньги на строительстве украдут. Может, тогда и от госзакупок оружия отказаться чтобы никто ничего не украл? У вас есть мандаты и полномочия. Создавайте депутатские комиссии.

Отдельно Малахов отметил неуместность разговоров о продолжительности достройки.

«Третьи говорят, что несколько лет это очень долго, а нужно решать проблемы, которые есть сейчас. На это скажу такое – любые проблемы надо решать вовремя. Чтобы она с ними не столкнулась. Чтобы потом не разводить руками и не искать виновных в потраченном времени и возможностях. ноги, иногда нужно смотреть вперед. И мыслить стратегически.