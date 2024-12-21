Україна евакуювала із Сирії 34 людини – деталі операції від ГУР

Сьогодні, 21 грудня внаслідок успішної операції ГУР та МЗС України з території Сирії через Ліван евакуювали 34 людини.

Про це передає пресслужба ГУР.

Вдалося евакуювати 31 громадянина України та трьох громадян Сирії – родичів українців із законним правом в’їзду на територію нашої держави. Серед евакуйованих – 15 дітей.

Евакуйовані громадяни вже приземлились в аеропорту Кишинева, звідки далі вирушать додому в Україну.

"Дякую Воєнній розвідці України та посольству України в Лівані за можливість повернутись в Україну та побачити своїх рідних – вперше за 10 років", – сказала евакуйована громадянка України.

Керівник ГУР Кирило Буданов наголосив, що операція з порятунку українців із Сирії є черговим доказом, що Україна допомагає своїм громадянам.

"Воєнні розвідники разом з колегами з МЗС роблять все можливе, щоб захистити права наших людей, допомогти кожному й кожній, хто опинився в біді", – сказав він.

У ГУР нагадали, що починаючи з серпня 2024 року було здійснено чотири етапи евакуації із території Лівану та врятували 302 людини – 217 українців та 85 громадян інших держав.

Фото: ГУР Міноборони

Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Евакуйовані із Сирії українці / Фото: ГУР Міноборони

Раніше українська розвідка повідомила, що у Сирії російські військові сидять без води і харчів.

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