Украина эвакуировала из Сирии 34 человека – детали операции от ГУР

Из Сирии эвакуировали 34 человека – 31 гражданина Украины и троих сирийцев.
Сегодня, 21 декабря в результате успешной операции ГУР и МИД Украины с территории Сирии через Ливан эвакуировали 34 человека.
Об этом передает пресс-служба ГУР.
Удалось эвакуировать 31 гражданина Украины и трех граждан Сирии – родственников украинцев с законным правом въезда на территорию нашего государства. Среди эвакуированных – 15 детей.
Эвакуированные граждане уже приземлились в аэропорту Кишинева, откуда отправятся домой в Украину.
"Благодарю Военную разведку Украины и посольство Украины в Ливане за возможность вернуться в Украину и увидеть своих родных — впервые за 10 лет", — сказала эвакуированная гражданка Украины.
Руководитель ГУР Кирилл Буданов подчеркнул, что операция по спасению украинцев из Сирии является очередным доказательством того, что Украина помогает своим гражданам.
"Военные разведчики вместе с коллегами из МИД делают все возможное, чтобы защитить права наших людей, помочь каждому и каждому, кто оказался в беде", – сказал он.
В ГУР напомнили, что, начиная с августа 2024 года, были осуществлены четыре этапа эвакуации с территории Ливана и спасли 302 человека – 217 украинцев и 85 граждан других государств.
Ранее украинская разведка сообщила, что в Сирии российские военные сидят без воды и продовольствия.
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