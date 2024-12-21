Украина эвакуировала из Сирии 34 человека – детали операции от ГУР

Из Сирии эвакуировали 34 человека – 31 гражданина Украины и троих сирийцев.

Сегодня, 21 декабря в результате успешной операции ГУР и МИД Украины с территории Сирии через Ливан эвакуировали 34 человека.

Об этом передает пресс-служба ГУР.

Удалось эвакуировать 31 гражданина Украины и трех граждан Сирии – родственников украинцев с законным правом въезда на территорию нашего государства. Среди эвакуированных – 15 детей.

Эвакуированные граждане уже приземлились в аэропорту Кишинева, откуда отправятся домой в Украину.

"Благодарю Военную разведку Украины и посольство Украины в Ливане за возможность вернуться в Украину и увидеть своих родных — впервые за 10 лет", — сказала эвакуированная гражданка Украины.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов подчеркнул, что операция по спасению украинцев из Сирии является очередным доказательством того, что Украина помогает своим гражданам.

"Военные разведчики вместе с коллегами из МИД делают все возможное, чтобы защитить права наших людей, помочь каждому и каждому, кто оказался в беде", – сказал он.

В ГУР напомнили, что, начиная с августа 2024 года, были осуществлены четыре этапа эвакуации с территории Ливана и спасли 302 человека – 217 украинцев и 85 граждан других государств.

Фото: ГУР Минобороны

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Эвакуированные из Сирии украинцы / Фото: ГУР Минобороны

Ранее украинская разведка сообщила, что в Сирии российские военные сидят без воды и продовольствия.

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