Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ дистанційний модуль ведення вогню: подробиці

Він є легким та достатньою кількістю акумуляторів для ефективної роботи.
Міноборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони дистанційно керований бойовий модуль Wolly українського виробництва.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
За наданою інформацією, він оснащується:
- кулеметом калібру 7.62 або 12.7 мм;
- боєкомплектом з системою автоматичної подачі набоїв;
- тепловізором;
- системою автоматичного виявлення, розпізнавання та супроводження цілей.
В Міноборони також зазначили, що Wolly до місця встановлення його може доставити один військовослужбовець, а заряду акумуляторів вистачає на кілька днів роботи.
"Вітчизняні зброярі втілили у бойовому модулі технологічні рішення, які ґрунтуються на запитах з військ та реальному бойовому досвіді українських захисників. Було враховано низку пропозицій щодо способів керування модулем, автоматизації окремих процесів його практичного застосування", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
Нагадаємо, Міністерство оборони розробляє варіант повного реформування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
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