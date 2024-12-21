Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ дистанційний модуль ведення вогню: подробиці

Він є легким та достатньою кількістю акумуляторів для ефективної роботи.

Міноборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони дистанційно керований бойовий модуль Wolly українського виробництва.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

За наданою інформацією, він оснащується:

кулеметом калібру 7.62 або 12.7 мм;

боєкомплектом з системою автоматичної подачі набоїв;

тепловізором;

системою автоматичного виявлення, розпізнавання та супроводження цілей.

В Міноборони також зазначили, що Wolly до місця встановлення його може доставити один військовослужбовець, а заряду акумуляторів вистачає на кілька днів роботи.

"Вітчизняні зброярі втілили у бойовому модулі технологічні рішення, які ґрунтуються на запитах з військ та реальному бойовому досвіді українських захисників. Було враховано низку пропозицій щодо способів керування модулем, автоматизації окремих процесів його практичного застосування", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Нагадаємо, Міністерство оборони розробляє варіант повного реформування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Читайте також: