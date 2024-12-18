В Україні 1 300 000 дронів передано до Сил оборони

Безперебійне забезпечення українських воїнів дронами – один з головних пріоритетів Міністерства оборони.

Про це інформує відомство у повідомленні у соціальних мережах.

У 2024 році значно нарощено постачання безпілотників на фронт. Станом на сьогодні понад 1 300 000 дронів передано до сил оборони. Продовжується активне постачання.

Паралельно триває робота з контрактування поставок безпілотників на наступні місяці та роки. Це дозволить забезпечити планомірне постачання дронів та посилити можливості української армії на полі бою.

Міноборони продовжує працювати над підвищенням технологічного рівня українського війська та оперативними й масштабними поставками безпілотників нашим захисникам.

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Нагадаємо, безпілотники СБУ влаштували потужну "бавовну" на артилерійських та мінометних складах біля с. Маркіне на окупованій частині Донецької області. Там зосереджувалися тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру.

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