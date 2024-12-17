З Херсона вивели підрозділи Сил безпілотних систем: РФ дронами влаштовує полювання на цивільних

За словами голови МВА, щодня у Херсоні є загиблі або поранені цивільні, на яких просто тренуються дронарі армії РФ.

У Херсоні від серпня до листопада відбулося 1666 атак і скидів з ворожих безпілотників Внаслідок ударів 357 людей отримали поранення, а 30 цивільних загинули.

Про це заявив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко під час участі у Всеукраїнському конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України.

Він нагадав, що мешканці Херсонської громади найбільше потерпають від атак дронів. Щодня гинуть цивільні люди, на яких просто тренуються новоприбулі на лівий берег Херсонщини дронарі окупаційних військ.

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"Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, які перебували у місті та ефективно захищали правий берег від нашестя дронів, були переведені на інші напрямки. А російські окупанти влаштовують полювання на мирних херсонців", – каже Мрочко.

Тому голова МВА Херсона звернувся до президента Зеленського з проханням сприяти створенню "захисного купола", який допоможе захистити людей та критичну інфраструктуру від атак російських безпілотників.

Нагадаємо, що зранку 17 грудня із дрона атакували цивільне авто у Дніпровському районі Херсона. Постраждали двоє людей.

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