Представник Трампа Кіт Келлог приїде до України і не тільки — Reuters

Він відвідає не лише Київ, а й лідерів в інших європейських столицях, зокрема в Римі та Парижі.

Представник 47-го президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог планує відвідати Київ та інші європейські столиці на початку січня.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Йдеться про те, що Келлог не поїде до Москви під час цієї поїздки. Водночас він відвідає не лише Київ, а й лідерів в інших європейських столицях, зокрема в Римі та Парижі. Проте плани щодо візитів поки допрацьовуються і можуть змінитися.

Відомо, що 80-річний генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог раніше був призначений Трампом на посаду спеціального представника з питань України та Росії.

Келлог своєю чергою вже представив власний план припинення війни в Україні і заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп — єдиний, хто може зупинити війну в Україні.

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін раніше зазначив, що обрання Кіта Келлога на посаду спецпредставника з питань України та Росії є хорошим рішенням. Але насправді подальші дії США залежатимуть насамперед від Трампа.

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