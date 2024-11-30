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Окупанти обстріляли зупинку транспорту на Херсонщині, є загиблі та поранені

Окупанти обстріляли зупинку транспорту на Херсонщині, є загиблі та поранені

Зупинка. Ілюстративне фото: ТСН

Прокуратура розслідує воєнний злочин.

Російські війська вдень 30 листопада 2024 року черговий артобстріл зупинки транспорту у селищі Антонівка на Херсонщині. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

Внаслідок нападу загинули двоє цивільних — чоловік та жінка. Ще одна особа отримала поранення та була госпіталізована. За фактом воєнного злочину, пов’язаного з умисним вбивством, Херсонською окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування. 

"Прокурори спільно зі слідчими вживають усіх необхідних заходів для документування злочинів, скоєних військовослужбовцями збройних сил рф", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Херсоні росіяни знову атакували маршрутку з дрона.

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