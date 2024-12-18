В Украине 1 300 000 дронов передано Силам обороны

Продолжается активная поставка беспилотников.
Бесперебойное обеспечение украинских воинов дронами – один из главных приоритетов Министерства обороны.
Об этом сообщает ведомство в сообщении в социальных сетях.
В 2024 году значительно наращены поставки беспилотников на фронт. По состоянию на сегодняшний день более 1 300 000 дронов передано в силы обороны. Продолжается активная поставка.
Параллельно идет работа по контрактовке поставок беспилотников на следующие месяцы и годы. Это позволит обеспечить планомерное снабжение дронов и усилить возможности украинской армии на поле боя.
Минобороны продолжает работать над повышением технологического уровня украинской армии и оперативными и масштабными поставками беспилотников нашим защитникам.
Напомним, беспилотники СБУ устроили мощную "бавовну" на артиллерийских и минометных складах возле с. Маркино на оккупированной части Донецкой области. Там сосредотачивались тысячи боеприпасов для БМП, танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов разного калибра.
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