В Украине 1 300 000 дронов передано Силам обороны

Бесперебойное обеспечение украинских воинов дронами – один из главных приоритетов Министерства обороны.

Об этом сообщает ведомство в сообщении в социальных сетях.

В 2024 году значительно наращены поставки беспилотников на фронт. По состоянию на сегодняшний день более 1 300 000 дронов передано в силы обороны. Продолжается активная поставка.

Параллельно идет работа по контрактовке поставок беспилотников на следующие месяцы и годы. Это позволит обеспечить планомерное снабжение дронов и усилить возможности украинской армии на поле боя.

Минобороны продолжает работать над повышением технологического уровня украинской армии и оперативными и масштабными поставками беспилотников нашим защитникам.

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Напомним, беспилотники СБУ устроили мощную "бавовну" на артиллерийских и минометных складах возле с. Маркино на оккупированной части Донецкой области. Там сосредотачивались тысячи боеприпасов для БМП, танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов разного калибра.

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