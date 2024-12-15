У Сирії російські військові сидять без води і харчів - ГУР

Солдати очікують на задіяні в евакуації військово-транспортні літаки, які мають доправити харчі.

Процес перекидання російських військових і техніки з Сирії може зайняти доволі багато часу.

Про це повідомляє ГУР.

"Виведення російського контингенту з віддалених районів Сирії триває. Військових РФ на деяких маршрутах супроводжують опозиційні до режиму Асада збройні угруповання. Серед російських солдатів є розмови, ніби Москва домовилась про збереження присутності на сирійських базах у Тартусі та Хмеймімі ― йдеться про кількість до трьох тисяч військовослужбовців. На вказаних базах, а також на російських кораблях в регіоні, зафіксовані проблеми з питною водою та продовольством", - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, залишики угруповання держави-агресора очікують на задіяні в евакуації військово-транспортні літаки, якими мають доправити харчі.

Станом на весну 2024 року у Сирії перебували близько 7,5 тисячі російських військових. Більшість із них перебували на морській військовій базі в Тартусі та авіаційній базі Хмеймім в Латакії.

Також відомо, що в Сирії працювала російська авіація, системи ППО та техніка.

Росія останні десять років була головним військовим союзником сирійського диктатора Башара Асада і тримала там значний військовий контингент від вересня 2015 року.

За даними західних ЗМІ, Росія звернулася за допомогою до Туреччини, щоб забезпечити виведення військ РФ із Сирії, які будуть відправлені в підконтрольні Туреччині райони, а потім переправлені до Росії повітрям.

Читайте також: