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У Харкові пролунали вибухи, є постраждала

У Харкові пролунали вибухи, є постраждала

Вибух у Харкові / Фото ілюстративне

За даними медиків, одна людина постраждала.

У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У той же час повітряні Сили ЗС України попередили про загрозу балістики на півночі Харківщини.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов уточнив, що за попередніми даними, є вороже влучання у Київському районі Харкова.

"Профільні служби виїхали на огляд. За даними медиків, одна людина постраждала", - додав він. 

Згодом стало відомо, що окупанти влучили в землю, внаслідок чого пошкоджено скління житлового будинку. 48-річну жінку госпіталізували. 

Нагадаємо, в ніч проти 13 грудня російські окупанти завдали удару безпілотником по житловому будинку у Харкові.

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