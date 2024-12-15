В Харькове раздались взрывы, есть пострадавшая

По данным медиков, один человек пострадал.

В Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы.В то же время воздушные Силы ВС Украины предупредили об угрозе баллистики на севере Харьковщины.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что по предварительным данным, есть вражеское попадание в Киевском районе Харькова.

"Профильные службы выехали на осмотр. По данным медиков, один человек пострадал", - добавил он.

Позже стало известно, что оккупанты попали в землю, в результате чего повреждено остекление жилого дома. 48-летнюю женщину госпитализировали.

Напомним, в ночь на 13 декабря российские кафиры нанесли удар беспилотником по жилому дому в Харькове.

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