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У Харкові стався вибух біля відділу поліції: що відомо

У Харкові стався вибух біля відділу поліції: що відомо

Поліція в Україні / Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

Вибухом пошкоджено фасад будівлі.

У неділю, 8 грудня, близько 17:00 у Слобідському районі Харкова пролунав вибух біля територіального відділу поліції. 

Про це повідомили у поліції Харківської області.

Попередньо встановлено, що невідомий вибуховий пристрій здетонував поблизу центрального входу в адміністративну будівлю.

Вибухом пошкоджено фасад, постраждалих немає.

Спеціалісти вибухотехнічного управління поліції та працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події. 

Встановлюються особи, причетні до злочину. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві диверсанти застосовують вибухівку проти військових та поліцейських, упродовж листопада було зафіксовано декілька таких інцидентів.

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