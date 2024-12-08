У Харкові стався вибух біля відділу поліції: що відомо

Вибухом пошкоджено фасад будівлі.
У неділю, 8 грудня, близько 17:00 у Слобідському районі Харкова пролунав вибух біля територіального відділу поліції.
Про це повідомили у поліції Харківської області.
Попередньо встановлено, що невідомий вибуховий пристрій здетонував поблизу центрального входу в адміністративну будівлю.
Вибухом пошкоджено фасад, постраждалих немає.
Спеціалісти вибухотехнічного управління поліції та працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події.
Встановлюються особи, причетні до злочину. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві диверсанти застосовують вибухівку проти військових та поліцейських, упродовж листопада було зафіксовано декілька таких інцидентів.
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