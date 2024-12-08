Асад разом із родиною прилетів до Москви — що відомо

Сирійський диктатор Башар Асад втік із Дамаска до Москви. Він із родиною прилетів до столиці РФ.

Про це кажуть російські пропагандисти, зокрема держінформагентство ТАСС.

Там посилаються на власні джерела в Кремлі і запевняють, що Асаду та його родині надали притулок.

Як вже повідомило Головне управління розвідки України, РФ використала дезінформацію про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою. Так РФ прикрила свою операцію з порятунку Асада та його родини.

Раніше у Сирії сталося падіння режиму Башара Асада. Опозиційні сили заявили, що відтепер контролюють владу в республіці.

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