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Асад разом із родиною прилетів до Москви — що відомо

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Асад разом із родиною прилетів до Москви — що відомо

Тим часом у Сирії повалили статую Хафеза Асада, батька Башара Асада, який правив близько 30 років / Фото: Getty Images

Асаду та його родині надали притулок.

Сирійський диктатор Башар Асад втік із Дамаска до Москви. Він із родиною прилетів до столиці РФ.

Про це кажуть російські пропагандисти, зокрема держінформагентство ТАСС.

Там посилаються на власні джерела в Кремлі і запевняють, що Асаду та його родині надали притулок.

Як вже повідомило Головне управління розвідки України, РФ використала дезінформацію про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою. Так РФ прикрила свою операцію з порятунку Асада та його родини.

Раніше у Сирії сталося падіння режиму Башара Асада. Опозиційні сили заявили, що відтепер контролюють владу в республіці. 

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