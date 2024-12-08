Папа Римський закликав до різдвяного перемир'я "на всіх фронтах"

Він закликав вірян молитися за мир "у стражденній Україні".

У неділю, 8 грудня, Папа Римський Франциск закликав до різдвяного припинення вогню на всіх фронтах у світі, в тому числі в Україні.

Про це повідомляє Vatican News.

"Я закликаю уряди та міжнародне співтовариство досягти припинення вогню на всіх фронтах війни до святкування Різдва", – сказав понтифік.

Він закликав вірян молитися за мир "у стражденній Україні", на Близькому Сході – в Палестині, Ізраїлі, Лівані, а тепер і в Сирії, а також в М'янмі, в Південному Судані "та скрізь, де люди страждають від війни та насильства".

Також він помолився за засуджених до страти в США, щоб їхнє покарання було змінене і щоб вони уникли смерті.

Раніше угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан обговорив з Папою Римським "сприяння миру" в Україні.

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