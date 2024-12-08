У ГУР повідомили деталі авіавтечі Башара Асада та російських генералів

Росіяни поширювали дезінформацію задля порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб

Втеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою.

Про це повідомило Головне управління розвідки України.

За даними ГУР, вказану дезінформацію РФ використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб.

Втрата сигналу літака Асада з радарів ймовірно повʼязана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян та здійснював політ під їхнім керівництвом.

Також в управлінні зазначили, що становище російського контингенту в Сирії скрутне: російські угрупування похапцем втікають із країни.

За повідомленням ГУР, перші покинули Сирію генерал Сергій Кисельов та новопризначений командувач угруповання військ РФ в Сирії генерал Олександр Чайко.

Для вивозу залишків свого озброєння, техніки та особового складу росіяни залучили додаткові кораблі, зокрема зі складу балтійського флоту держави-агресора.

Нагадаємо, що у Сирії опозиційні сили заявили, що відтепер контролюють владу в республіці. Президент Башар аль-Асада, який очолював країну від 2000 року, ймовірно втік із країни.

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