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В ГУР сообщили детали авиабегства Башара Асада и российских генералов

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В ГУР сообщили детали авиабегства Башара Асада и российских генералов

Фото: Associated Press

Россияне распространяли дезинформацию ради спасения сирийского вождя и ограниченного круга приближенных к нему лиц

Бегство из Дамаска Башара Асада сопровождалось новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76Т с сирийским диктатором на борту, который якобы был вызван убытком или авиакатастрофой.

Об этом сообщило Главное управление разведки Украины.

По данным ГУР, указанную дезинформацию РФ использовала для прикрытия своей операции по спасению сирийского вождя и ограниченного круга приближенных к нему лиц.

Потеря сигнала самолета Асада с радаров, вероятно, связана с действиями экипажа, который выполнял инструкции россиян и совершал полет под их руководством.

Также в управлении отметили, что положение российского контингента в Сирии затруднительно: российские группировки торопливо убегают из страны.

По сообщению ГУР, первые покинули Сирию генерал Сергей Киселев и новый командующий группировкой войск РФ в Сирии генерал Александр Чайко.

Для вывоза остатков своего вооружения, техники и личного состава россияне привлекли дополнительные корабли, в том числе из балтийского флота государства-агрессора.

Напомним, что в Сирии оппозиционные силы заявили, что теперь контролируют власть в республике. Президент Башар аль-Асада, возглавлявший страну с 2000 года, предположительно скрылся из страны.

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