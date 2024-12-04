Орбан обговорив з Папою Римським "сприяння миру" в Україні

У середу, 4 грудня, Папа Римський Франциск прийняв у Ватикані прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, з яким обговорив перспективи миру в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Ватикану.

“Під час зустрічі особливу увагу було приділено війні в Україні з акцентом на гуманітарних наслідках і зусиллях сприяти миру”, – йдеться у повідомленні.

Після розмови з Папою Римським Віктор Орбан опублікував у соцмережах фото, додавши до нього підпис: “Я відвідав Святішого Отця, тому що ми повинні скористатися шансом для миру”.

У повідомленні Ватикану йдеться також, що під час розмови очільника католицької церкви та угорського прем’єр-міністра йшлося про головування Угорщини в Європейському Союзі цього року та “про центральну роль сім’ї та про захист молодих поколінь”.

Лідер Угорщини зустрівся також з державним секретарем Ватикану П'єтро Пароліном і заступником секретаря Ватикану з питань відносин з державами та міжнародними організаціями Мирославом Вачовським.

Віктора Орбана вважають найближчим союзником Кремля в Європейському Союзі, він неодноразово закликав до мирних переговорів і відмовлявся надіслати військову допомогу Україні після російського вторгнення 2022 року. У липні цього року поїздка Орбана до Росії, щоб дослідити спосіб покласти край війні в Україні, викликала критику в Євросоюзі.

Папа Римський Франциск регулярно молиться за мир у світових конфліктах і говорить про "мученицьку Україну", а також про палестинські території, Ізраїль та М'янму.

Нагадаємо, новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після перемоги на виборах провів кілька телефонних розмов з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, під час яких обговорював російську агресію проти України.

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