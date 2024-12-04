Орбан обсудил с Папой Римским "содействие миру" в Украине

В среду 4 декабря Папа Римский Франциск принял в Ватикане премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, с которым обсудил перспективы мира в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

"Во время встречи особое внимание было уделено войне в Украине с акцентом на гуманитарных последствиях и усилиях содействовать миру", — говорится в сообщении.

После разговора с Папой Римским Виктор Орбан опубликовал в соцсетях фото, добавив к нему подпись: "Я посетил Святейшего Отца, потому что мы должны воспользоваться шансом для мира".

В сообщении Ватикана говорится также, что во время разговора главы католической церкви и венгерского премьер-министра говорилось о председательстве Венгрии в Европейском Союзе в этом году и "о центральной роли семьи и о защите молодых поколений".

Лидер Венгрии встретился также с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином и заместителем секретаря Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями Мирославом Вачовским.

Виктор Орбан считается ближайшим союзником Кремля в Европейском Союзе, он неоднократно призывал к мирным переговорам и отказывался прислать военную помощь Украине после российского вторжения в 2022 году. В июле этого года поездка Орбана в Россию, чтобы изучить способ положить конец войне в Украине, вызвала критику в Евросоюзе.

Папа Римский Франциск регулярно молится за мир в мировых конфликтах и говорит о "мученической Украине", а также о палестинских территориях, Израиле и Мьянме.

Напомним, новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после победы на выборах провел несколько телефонных разговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которых обсуждал российскую агрессию против Украины.

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