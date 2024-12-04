Курс валют на 5 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 5 декабря. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США упала на 3 копейки и составляет 41,69 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,66 (-3 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,70 (-12 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,19 (+/- 0 коп.)

Ранее мы писали о том, что в краткосрочной перспективе курс доллара в Украине будет оставаться относительно стабильным. Впрочем, из-за большого спроса на иностранную валюту Нацбанк может снизить курс гривны.

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