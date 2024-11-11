Курс валют в Украине: доллар продолжает сохранять интригу – чего ждать дальше

Начало ноября не дало ответа на вопрос, что будет дальше с курсом доллара в Украине после того, как стали известны итоги выборов президента Соединенных Штатов. Прошедшая неделя запомнилась лишь заметными колебаниями курса доллара и новым удешевлением евро.

Почему девальвация гривны снова откладывается, чего ожидать как доллара, так и евро на текущей неделе, что лучше: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса текущей недели (11-17 ноября);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на прошлой неделе, с 4 по 10 ноября, курс доллара на наличном рынке пошел вверх с понедельника и на среду, 6 ноября, достиг максимума: в среднем 41,71 грн/ доллар в продаже (+13 коп.) и 41,16 грн/доллар в покупке (+8 коп.). Далее доллар снова начал дешеветь и на воскресенье, 10 ноября, курс установился соответственно 41,60 и 41,14 грн/доллар. Через неделю доллар подорожал в продаже на 3 коп., в покупке на 6 коп., то есть украинский наличный рынок на выборы в США практически не отреагировал.

На прошлой неделе самая низкая цена продажи доллара была 41,50 грн/доллар (+7 коп. за неделю), самая высокая – 41,80 грн/доллар (+5 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,42 грн (+2 коп. в неделю).

Наличный евро в первые два дня рос в унисон с долларом, затем курс быстро пошел вниз. Максимум курса составил 45,54 грн/евро и 44,89 в покупке, минимум – соответственно 45,05 и 44,37 грн/евро. На воскресенье, 10 ноября, сохранился курс продажи 45,05 грн/евро, курс покупки – 44,55, в итоге за неделю евро подешевел на 25 коп. в продаже и на 15 коп. в покупке. Последний евровалюта стоила так мало четыре месяца назад, в начале июля.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, всю неделю курс доллара колебался незначительно: от 41,53 до 41,59 грн/доллар и на воскресенье, 10 ноября, замерло на 41,60. Курс покупки за неделю без колебаний увеличился с 41,44 до 41,60 грн/доллар. То есть по факту продажи не было, а покупали доллары меняли активно, надеясь, что с понедельника курс будет расти.

Евро стремительно подешевел: за неделю он обесценился в продаже на 60 коп., до 44,90 грн/евро, в покупке упал на 67 коп., до 44,64 грн/евро.

Нацбанк за прошедшую неделю менял курс гривны к доллару вверх-вниз в пределах 20 коп., от 41,29 до 41,46 грн, амплитуда колебаний стала вдвое больше, чем неделей ранее. Однако итоговая стабильность сохранилась: на понедельник, 11 ноября, регулятор установил официальный курс 41,30 грн/доллар (+1 коп. в неделю). Евровалюта значительно подешевела: если в понедельник, 4 ноября, официальный курс был 44,97 грн/евро, то 11 ноября – всего 44,49 (-48 коп.).

Соотношение доллар/евро уменьшилось за неделю с 1,09 до 1,08 доллара за евро.

"Значительно подорожать доллару не позволил Нацбанк, продолжавший щедро продавать валюту на межбанковском рынке, – разъяснил Андрей Шевчишин. – Начало недели было достаточно агрессивным, покупатели на межбанке "ушли в атаку" на доллар, и курс быстро начал расти, достигнув 41,50 грн. Средний объем покупки составил более 300 млн долларов, это где-то вдвое больше, чем обычные объемы. И продавцы, и покупатели взяли паузу, межбанк выровнялся. Наличный рынок прыгнул в среднем до 41,71 грн/доллар, но затем откатился на 10 коп.".

Чего ожидать от курса валют на текущей неделе

Эксперты считают, что девальвационные ожидания продолжаются, но дают разные прогнозы относительно того, когда и как быстро начнет обесцениваться гривна.

Олег Пендзин говорит, что оптимизма добавило недавнее и якобы окончательное решение стран Большой семерки (международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира – США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада) о кредите Украине в 2025 году в сумме 50 млрд долларов, которые будут обеспечены доходами от замороженных российских активов.

"Этих средств достаточно на социальные нужды страны в течение следующего года и, казалось бы, можно вздохнуть с облегчением, потому что по факту кредит будет возвращен российскими деньгами, – анализирует Олег Пендзин. – Однако снова раздаются голоса наших недоброжелателей в ЕС, что уже согласованная помощь есть якобы "открытым вопросом", следовательно, неопределенность остается. Но я не вижу оснований, чтобы эти средства в конце концов не попали в Украину.

Андрей Шевчишин подчеркнул, что после выборов в США доллар заметно укрепился к евро и другим мировым валютам, и этот процесс продолжится.

"В Украине также курс доллара на межбанке все больше приближается к верхней границе торгового коридора – 41,50 грн/доллар и готов пойти на прорыв, – отметил Андрей Шевчишин. – Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в текущем году с 8,5% до 9,7%, для ее сдерживания регулятор держит курс гривны, "сжигая" резервы. Если ослабить гривну, это сохранит резервы, но даст импульс росту цен. Очевидно, что наличная гривня также быстро начнет дорожать. Произойдет ли это на текущей неделе? Вероятно, нет, но НБУ будет постепенно ослаблять гривну, на конец года можем выйти на 42,75 грн за доллар, и это умеренный сценарий".

Андрей Забловский подчеркнул, что спекулятивный хайп на прошлой неделе на валютном рынке Украины закончился нечем благодаря действиям Нацбанка. На текущей неделе неожиданностей не будет.

"Спрос на доллар высок, риски девальвации остаются, но пока у Нацбанка есть возможности и резервы, курс гривны будут держать, – уверен Андрей Забловский. – Это значит, что пока не будет ни восходящего, ни нисходящего тренда. А вот колебания ожидаются и они будут заметными, возможно свыше 20 коп.".

Продавать или покупать валюту

Советы экспертов разные.

Андрей Шевчишин считает, что покупка наличной валюты для длительного хранения сбережений имеет смысл.

"Тот, кто купил доллары год назад, уже выиграл, потому что девальвация наличной гривны к доллару за год, октябрь до октября, составляет 10% или более 3,5 грн на долларе, – подсчитал Андрей Шевчишин. – А 10% – это больше, чем прогнозируемая Нацбанком инфляция за текущий год".

Андрей Забловский обратил внимание на то, что евровалюта продолжает дешеветь. Эксперт считает, что это длительный процесс, ведь США теперь будут проводить политику сильного доллара. Поэтому, по его мнению, инвестиции в евро, цена которого падает, возможны, однако сложно прогнозировать, когда евровалюта станет дорожать. Сейчас дешевые евро выгодны не как средство сохранения средств, а для расчета ими в странах ЕС. По-прежнему остаются актуальными советы по диверсификации сбережений: 50-60% держать в валюте, остальные – на краткосрочных гривневых депозитах и государственных ценных бумагах.

Размышления Олега Пендзина станут полезны тем, кто готов приложить определенные усилия, но иметь доход от инвестиции средств быстрее, чем через год.

По его мнению, Украина будет получать в текущем и будущем достаточно финансовой помощи от западных партнеров. Курс доллара в ближайшие месяцы не превысит 42 грн/доллар, в дальнейшем гривна в течение 2025 года постепенно девальвирует до 45 грн/доллар.

"Итак, нельзя говорить об обвале курса до 50, 60 и т.д. гривен за доллар, когда валюта действительно становится прибежищем для сбережений, – говорит Олег Пендзин. – Поэтому выгодно по истечении срока действия гривневых депозитов, у кого они есть, инвестировать в гривневые облигации внутреннего госзайма сроком действия 3-6 месяцев. Там проценты пока на уровне 15% и не нужно платить ни копейки налогов".

Продавать валюту без крайней необходимости все специалисты по-прежнему считают нецелесообразным, учитывая, что к концу года доллар может подорожать еще на гривну или больше.

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