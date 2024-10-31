За сколько можно обменять в Украине доллары 2006 года

Банкнота должна быть целой и без существенных повреждений.

Банки в Украине обязаны принимать иностранную валюту без ограничений по номиналу или году выпуска. Это регулируется правилами НБУ, определяющими, что все банкноты, кроме сильно изношенных или поврежденных, должны подлежать обмену.

Об этом пишет "24 Канал".

Согласно разъяснениям НБУ, все иностранные банкноты, являющиеся законным платежным средством в своих странах, должны приниматься для обмена. Например, купюру номиналом 100 долларов, выпущенную в 2006 году, должны обмениваться по обычному курсу.

Финансовые учреждения не вправе устанавливать собственные ограничения по году выпуска или номиналу валютных банкнот. Однако если купюра имеет значительные повреждения, сильно изношена или обнаружена как подделка во время проверки, банк или обменный пункт может отказать в обмене.

100 долларов 2006 года выпуска можно обменять по следующим курсам:

в банках – 4 115 гривен

на черном рынке – 4 150 гривен

в обменных пунктах – 4 148 гривен

Напомним, с 1 ноября 2024 года Национальный банк приступит к постепенной замене банкнот номиналами 50 и 200 гривен образцов 2003 – 2007 годов (т.е. старого образца) на банкноты аналогичных номиналов современного поколения (образца 2014 года и последующих лет выпуска).

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