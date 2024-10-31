За скільки можна обміняти в Україні долари 2006 року

Банкнота має бути цілою та без суттєвих пошкоджень.

Банки в Україні зобов’язані приймати іноземну валюту без обмежень щодо номіналу чи року випуску. Це регулюється правилами НБУ, які визначають, що всі банкноти, окрім сильно зношених або пошкоджених, мають підлягати обміну.

Про це пише "24 Канал".

Згідно з роз’ясненнями НБУ, всі іноземні банкноти, що є законним платіжним засобом у своїх країнах, повинні прийматися для обміну. Наприклад, купюру номіналом 100 доларів, випущену 2006 року, повинні обмінювати за звичайним курсом.

Фінансові установи не мають права встановлювати власні обмеження за роком випуску чи номіналом валютних банкнот. Проте, якщо купюра має значні пошкодження, сильно зношена або виявлена як підробка під час перевірки, банк або обмінний пункт може відмовити в обміні.

100 доларів 2006 року випуску можна обміняти за такими курсами:

у банках – 4 115 гривень

на чорному ринку – 4 150 гривень

в обмінних пунктах – 4 148 гривень

Нагадаємо, від 1 листопада 2024 року Національний банк розпочне поступову заміну банкнот номіналами 50 та 200 гривень зразків 2003 – 2007 років (тобто старого зразка) на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління (зразка 2014 року та наступних років випуску).

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