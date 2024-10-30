Курс валют на 31 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна укрепилась по отношению к доллару.

Национальный банк установил официальный курс валют на четверг, 31 октября. Стоимость доллара снизилась, а евро и злотого – выросла.

Об этом сообщили на официальном сайте Нацбанка.

Курс доллара

1 доллар США – 41,27 (-10 коп.)

Курс евро

1 евро – 44,63 грн (+4 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,27 грн (+1 коп.)

Как сообщалось, в приложении "Действие" уточнили, в каких случаях жена может получить пенсию мужа.

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