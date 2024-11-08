Курс валют на 11 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Доллар, евро и злотый снизились в стоимости.
Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 11 ноября. После выходных валюта потеряла цену.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,28 (-7 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 44,48 (-8 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,29 (-1 коп.)
Как сообщалось, в Украине запустят программу зимней поддержки. Речь идет о жилищных субсидиях и льготах для населения.
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