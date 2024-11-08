Курс валют на 11 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Доллар, евро и злотый снизились в стоимости.

Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 11 ноября. После выходных валюта потеряла цену.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Курс доллара

1 доллар США – 41,28 (-7 коп.)

Курс евро

1 евро – 44,48 (-8 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,29 (-1 коп.)

Как сообщалось, в Украине запустят программу зимней поддержки. Речь идет о жилищных субсидиях и льготах для населения.

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