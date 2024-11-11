Астролог назвал знаки Зодиака, которые могут долго играть в молчанку

В конфликтных ситуациях все мы – и это понятно и закономерно – ведем себя по-разному.

Кто-то под влиянием эмоций кричит, скандалит и даже бьет посуду, а кто-то – замыкается в молчании, не реагируя на слова и действия того, на кого они обиделись, и при этом непонятно, какая модель поведения хуже – первая или вторая. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые могут долго играть в молчанку.

Дева

Девы демонстрирую сдержанность во всем, поэтому помолчать пару дней, недель и даже месяцев для них особой сложности не составит – напротив, они с удовольствием будут наблюдать, как переживает и мучается от неизвестности близкий человек, отмечая про себя. Что вполне это заслужил.

Козерог

Козероги уверены, что эмоциональный посыл не даст обидевшему их человеку урок, который он должен вынести из сложившейся ситуации, а вот если устроить игру в молчанку, у них будет время и возможность проанализировать свое во всех отношениях «недостойное» поседение.

Близнецы

Близнецы – один из самых общительных знаков Зодиака, поэтому молчание в конфликтной ситуации дается им не так легко, как предыдущим знакам, но в случае необходимо они могут не только надолго замолчать, но и раз и навсегда разорвать отношения, о чем впоследствии жалеют.

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