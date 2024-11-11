В Сумской области раздалось 257 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 105 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 257 взрывов. Обстрелы потерпели Сумская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Свеская, Зноб-Новгородская общины.

Хотинская община: враг бил из артиллерии (9 взрывов), минометов (6 взрывов) FPV-дроном (6 взрывов), КАБами (3 взрыва), сбросил ВОГ с БпЛА (4 взрыва). В результате обстрела поврежден частный жилой дом.

Юношеское общество: россияне ударили из артиллерии (39 взрывов), совершили танковый обстрел (1 взрыв), пуски КАБ (9 взрывов).

Белопольское общество: совершены минометные обстрелы (34 взрыва), сброс ВОГ с БпЛА (5 взрывов), удар FPV-дронами (2 взрыва), обстрел из РСЗО (2 взрыва), артиллерийские обстрелы (35 взрывов).

Краснопольское общество: 16 мин сбросил враг на территорию общины. Также произошли сбросы ВОГ с БпЛА (17 взрывов), удар FPV-дроном (5 взрывов), артиллерийский обстрел (7 взрывов).

Эсманьская община: зафиксированы удары FPV-дронами (3 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва).

Середино-будская община: был минометный обстрел (15 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва), удары FPV-дроном (2 взрыва).

Николаевская сельская община: нанесена атака КАБ (6 взрывов).

Сумская община: произведен пуск КАБ (1 взрыв). В результате обстрела поврежден частный жилой дом.

Великописаревская община: 4 мины сбросили россияне на территорию общины. Также был ракетный обстрел (НУРС) (6 взрывов).

Зноб-Новгородское общество: был обстрел FPV-дроном (1 взрыв), артиллерийский обстрел (5 взрывов).

Свеское общество: враг атаковал территорию общины. В результате обстрела 1 гражданский человек погиб и 1 гражданский получил ранения.

Шалыгинская община: произошли сбросы ВОГ с БпЛА (4 взрыва), удар FPV-дроном (3 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что ночью по Украине двигались вражеские беспилотники.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне снова совершили массированную атаку дронами по Одессе и району.

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