В Сумской области раздалось 257 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 105 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 257 взрывов. Обстрелы потерпели Сумская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Свеская, Зноб-Новгородская общины.
Хотинская община: враг бил из артиллерии (9 взрывов), минометов (6 взрывов) FPV-дроном (6 взрывов), КАБами (3 взрыва), сбросил ВОГ с БпЛА (4 взрыва). В результате обстрела поврежден частный жилой дом.
Юношеское общество: россияне ударили из артиллерии (39 взрывов), совершили танковый обстрел (1 взрыв), пуски КАБ (9 взрывов).
Белопольское общество: совершены минометные обстрелы (34 взрыва), сброс ВОГ с БпЛА (5 взрывов), удар FPV-дронами (2 взрыва), обстрел из РСЗО (2 взрыва), артиллерийские обстрелы (35 взрывов).
Краснопольское общество: 16 мин сбросил враг на территорию общины. Также произошли сбросы ВОГ с БпЛА (17 взрывов), удар FPV-дроном (5 взрывов), артиллерийский обстрел (7 взрывов).
Эсманьская община: зафиксированы удары FPV-дронами (3 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва).
Середино-будская община: был минометный обстрел (15 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва), удары FPV-дроном (2 взрыва).
Николаевская сельская община: нанесена атака КАБ (6 взрывов).
Сумская община: произведен пуск КАБ (1 взрыв). В результате обстрела поврежден частный жилой дом.
Великописаревская община: 4 мины сбросили россияне на территорию общины. Также был ракетный обстрел (НУРС) (6 взрывов).
Зноб-Новгородское общество: был обстрел FPV-дроном (1 взрыв), артиллерийский обстрел (5 взрывов).
Свеское общество: враг атаковал территорию общины. В результате обстрела 1 гражданский человек погиб и 1 гражданский получил ранения.
Шалыгинская община: произошли сбросы ВОГ с БпЛА (4 взрыва), удар FPV-дроном (3 взрыва).
Напомним, ранее сообщалось, что ночью по Украине двигались вражеские беспилотники.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне снова совершили массированную атаку дронами по Одессе и району.
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