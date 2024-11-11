На Сумщині пролунало 257 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 105 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 257 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.

Хотінська громада: ворог бив з артилерії (9 вибухів), мінометів (6 вибухів) FPV-дроном (6 вибухів), КАБами (3 вибухи), скинув ВОГ з БпЛА (4 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (39 вибухів), здійснили танковий обстріл (1 вибух), пуски КАБ (9 вибухів).

Білопільська громада: здійснено мінометні обстріли (34 вибухи), скидання ВОГ з БпЛА (5 вибухів), удар FPV-дронами (2 вибухи), обстріл з РСЗВ (2 вибухи), артилерійські обстріли (35 вибухів).

Краснопільська громада: 16 мін скинув ворог на територію громади. Також відбулися скидання ВОГ з БпЛА (17 вибухів), удар FPV-дроном (5 вибухів), артилерійський обстріл (7 вибухів).

Есманьська громада: зафіксовано удари FPV-дронами (3 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи).

Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (15 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи), удари FPV-дроном (2 вибухи).

Миколаївська сільська громада: завдано атаку КАБ (6 вибухів).

Сумська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Великописарівська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади. Також був ракетний обстріл (НУРС) (6 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: був обстріл FPV-дроном (1 вибух), артилерійський обстріл (5 вибухів).

Свеська громада: ворог атакував територію громади. Внаслідок обстрілу 1 цивільна людина загинула та 1 цивільна особа отримала поранення.

Шалигинська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА (4 вибухи), удар FPV-дроном (3 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уночі Україною рухалися ворожі безпілотники.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни знову здійснили масовану атаку дронами по Одесі та району.

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