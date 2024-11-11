Курс валют в Україні: долар продовжує зберігати інтригу – чого очікувати далі

Початок листопада не дав відповіді на запитання, що буде далі з курсом долара в Україні після того, як стали відомі підсумки виборів президента Сполучених Штатів. Минулий тиждень запам’ятався лише помітними коливаннями курсу долара і новим подешевшанням євро.

Чому девальвація гривні знову відкладається, чого очікувати як долара, так і євро на поточному тижні, що наразі краще: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви також дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (11-17 листопада);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, минулого тижня, від 4 до 10 листопада, курс долара на готівковому ринку пішов угору від понеділка і на середу, 6 листопада, досяг максимуму: у середньому 41,71 грн/долар у продажу (+13 коп.) і 41,16 грн/долар у купівлі (+8 коп.). Далі долар знову почав дешевшати і на неділю, 10 листопада, курс встановився відповідно 41,60 і 41,14 грн/долар. За тиждень долар подорожчав у продажу на 3 коп., у купівлі на 6 коп., тобто український готівковий ринок на вибори у США практично не відреагував.

Минулого тижня найнижча ціна продажу долара була 41,50 грн/долар (+7 коп. за тиждень), найвища – 41,80 грн/долар (+5 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,42 грн (+2 коп. за тиждень).

Готівковий євро у перші два дні зростав в унісон з доларом, потім курс швидко пішов донизу. Максимум курсу склав 45,54 грн/євро і 44,89 у купівлі, мінімум – відповідно 45,05 і 44,37 грн/євро. На неділю, 10 листопада, зберігся курс продажу 45,05 грн/євро, курс купівлі – 44,55, у підсумку за тиждень євро подешевшав на 25 коп. у продажу і на 15 коп. у купівлі. Востаннє євровалюта коштувала так мало чотири місяці тому, на початку липня.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, весь тиждень курс долара коливався незначно: від 41,53 до 41,59 грн/долар і на неділю, 10 листопада, завмер на 41,60. Курс купівлі за тиждень без коливань збільшився з 41,44 також до 41,60 грн/долар. Тобто по факту продажу не було, а купували долари міняйли активно, сподіваючись, що з понеділок курс зростатиме.

Євро стрімко дешевшав: за тиждень він знецінився у продажу на 60 коп., до 44,90 грн/євро, у купівлі впав на 67 коп., до 44,64 грн/євро.

Нацбанк за минулий тиждень змінював курс гривні до долара вгору-вниз у межах 20 коп., від 41,29 до 41,46 грн, амплітуда коливань стала вдвічі більшою, ніж тижнем раніше. Однак підсумкова стабільність збереглась: на понеділок, 11 листопада, регулятор встановив офіційний курс 41,30 грн/долар (+1 коп. за тиждень). Євровалюта значно здешевшала: якщо у понеділок, 4 листопада, офіційний курс був 44,97 грн/євро, то 11 листопада – лише 44,49 (-48 коп.).

Співвідношення долар/євро зменшилось за тиждень з 1,09 до 1,08 долара за євро.

"Значно подорожчати долару не дозволив Нацбанк, який продовжував щедро продавати валюту на міжбанківському ринку, – роз’яснив Андрій Шевчишин. – Початок тижня був досить агресивним, покупці на міжбанку "пішли в атаку" на долар, і курс швидко почав зростати, досягнувши 41,50 грн. Середній обсяг купівлі склав понад 300 млн доларів, це десь удвічі більше за звичайні обсяги. Якби так тривало й далі, то курс на готівковому ринку міг наблизитись до 42 грн/долар, однак НБУ погасив ажіотаж у зародку. На 6 листопада і продавці, і покупці взяли паузу, міжбанк вирівнявся. Готівковий ринок стрибнув у середньому до 41,71 грн/долар, але потім відкотився на 10 коп., тобто квола спроба спекулятивного зростання курсу не мала успіху".

Чого очікувати від курсу валют поточного тижня

Експерти вважають, що девальваційні очікування продовжуються, але дають різні прогнози щодо того, коли і як швидко почне знецінюватися гривня.

Олег Пендзин говорить, що оптимізму додало нещодавнє і, нібито, остаточне рішення країн Великої сімки (міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу – США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада) про кредит Україні у 2025 році у сумі 50 млрд доларів, який буде забезпечений доходами від заморожених російських активів.

"Цих коштів достатньо на соціальні потреби країни протягом наступного року і, здавалося б, можна зітхнути з полегшенням, бо по факту кредит буде повернуто російськими грошима, – аналізує Олег Пендзин. – Однак знову лунають голоси наших недоброзичливців у ЄС, що вже узгоджена допомога є нібито "відкритим питанням", отже, невизначеність залишається. Та я не бачу підстав, щоб ці кошти врешті-решт не потрапили в Україну. Щодо поточного тижня – то незначні коливання курсу долара будуть, але в цілому стабільність збережеться".

Андрій Шевчишин наголосив, що після виборів у США долар помітно зміцнився до євро і інших світових валют, і цей процес продовжиться.

"В Україні також курс долара на міжбанку все більше наближується до верхньої межі торгового коридору– 41,50 грн/долар і готовий піти на прорив, – зазначив Андрій Шевчишин. – Нацбанк погіршив прогноз інфляції у поточному році з 8,5% до 9,7%, для її стримування регулятор тримає курс гривні, "спалюючи" резерви. Якщо послабити гривню, це збереже резерви, але дасть імпульс зростанню цін. Вибір складний, сигналом до виходу з поточного коридору буде закриття міжбанку вище за 41,50 грн/долар. Очевидно, що готівкова гривня також швидко почне дорожчати. Чи станеться це на поточному тижні? Ймовірно, що ні, та НБУ поступово послаблюватиме гривню, на кінець року можемо вийти на 42,75 грн за долар, і це помірний сценарій".

Андрій Забловський підкреслив, що спекулятивний хайп минулого тижня на валютному ринку України закінчився нічим завдяки діям Нацбанку. Поточного тижня несподіванок не буде.

"Попит на долар високий, ризики девальвації залишаються, але поки у Нацбанку є можливості і резерви, курс гривні триматимуть, – упевнений Андрій Забловський. – Це означає, що поки не буде ні висхідного, ні низхідного тренду. А от коливання очікуються і вони будуть помітними, можливо понад 20 коп. вгору-вниз протягом поточного тижня".

Продавати чи купувати валюту

Поради експертів різні.

Андрій Шевчишин вважає, що купівля готівкової валюти для тривалого зберігання заощаджень має сенс.

"Той, хто придбав долари рік тому, вже виграв, бо девальвація готівкової гривні до долара за рік, жовтень до жовтня, становить 10% або понад 3,5 грн на доларі, – підрахував Андрій Шевчишин. – А 10% – це більше, ніж прогнозована Нацбанком інфляція за поточний рік. Хто купив пізніше – поки не має прибутку, бо середній курс з кінця липня майже не змінився".

Андрій Забловський звернув увагу на те, що євровалюта продовжує дешевшати. Експерт вважає, що це тривалий процес, адже США тепер проводитимуть політику сильного долара. Тому, на його думку, інвестиції у євро, ціна якого падає, можливі, однак складно прогнозувати, коли євровалюта почне дорожчати. Наразі дешеві євро вигідні не як засіб для збереження коштів, а для розрахунку ними в країнах ЄС. Як і раніше, залишаються актуальними поради щодо диверсифікації заощаджень: 50-60% тримати у валюті, решту – на короткострокових гривневих депозитах і у державних цінних паперах.

Міркування Олега Пендзина стануть корисні тим, хто готовий докласти певних зусиль, але мати дохід від інвестиції коштів швидше, ніж через рік.

На його думку, Україна отримуватиме в поточному і наступному роках достатньо фінансової допомоги від західних партнерів. Курс долара у найближчі місяці не перевищить 42 грн/долар, надалі гривня протягом 2025 року поступово девальвує до 45 грн/долар.

"Отже, не можна говорити про обвал курсу до 50, 60 тощо гривень за долар, коли валюта справді стає прихистком для заощаджень, – говорить Олег Пендзин. – Тому вигідно після закінчення терміну дії гривневих депозитів, у кого вони є, інвестувати у гривневі облігації внутрішньої держпозики терміном дії 3-6 місяців. Там відсотки поки на рівні 15% і не треба платити жодної копійки податків".

Продавати валюту без крайньої необхідності всі фахівці, як і раніше, вважають недоцільним, зважаючи на те, що на кінець року долар може здорожчати ще на гривню або більше.

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