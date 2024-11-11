До України приїхав провідний світовий хірург Клеменс Шістел: що відомо

До України приїхав провідний світовий хірург Клеменс Шістел, який допомагав рятувати українських дітей з важкими травмами. Лікар зустрівся зі своїми пацієнтами і доєднався до конференції, на яку прибули хірурги з семи країн.

Як пройшли зустрічі і чому кількість опіків в Україні зростає - дізнавалася кореспондентка ТСН Марічка Кужик.

2 роки тому Максим став пацієнтом лікаря Клеменса після пожежі. Через знеструмлення хлопець робив домашнє завдання при свічці.

"Брат вирішив її подути і так вийшло, що вогонь пішов на одяг", - каже сестра хлопця Тетяна Леськів.

Тетяна Леськів

"Він мав опіки полум'я, вони дуже часто дають глибокі опіки. І в нього саме вони були. Це були опіки грудної клітки, лівої верхньої кінцівки з переходом на ліве стегно", - каже керівниця опікового центру Першого ТМО Львова Галина Саян.



Зважаючи на важкий стан хлопчика та надто глибокі опіки, Максима доправили на лікування аж до Швейцарії. Тоді Максима вдалося врятувати. Зараз лікар оглядає його і лишається задоволеним - попереду робота з рубцями, а самі рани загоїлися як слід. В Україні Клеменс Шістел вперше.

"І я вважаю, що сьогоднішній приїзд — це важливий знак, щоб показати, що ми стоїмо разом з вами, що ми хочемо сформувати діалог та співпрацю", - каже Клеменс Шістел.

Клеменс Шістел

У своїй швейціарській клініці лікар прийняв 12 українських дітей з важкими опіками. 17-річний хлопець з цікавості виліз на вагон потяга і його вразив струм майже у 30 тисяч вольт.

"Відчуваю удар, впав, втратив свідомість і тоді вже очнуся, коли мене несли на покривалі", - згадує Максим Боровик.

Те, що він живий - справжнє диво, запевняє мати. За хлопця боролися спочатку українські лікарі, а потім 3 місяці - швейцарські Після одужання хлопець багато переосмислив - пішов вчитися на провідника і тепер застерігає усіх від небезпечних забав. Загалом, кажуть медики, опікових травм після початку повномасштабної війни - побільшало в рази



"Немає електрики, вони починають гріти окропи, якісь самообігрівачі, в нас були такі випадки. І поява у дітей як мінно-вибухова. До неї дуже часто поєднана є опікова травма", - каже керівниця опікового центру Першого ТМО Львова Галина Саян.



За час повномасштабного вторгнення Європа прийняла на лікування п'ять тисяч українців з опіками. А тепер до Львова приїхали лікарі з семи країн світу, аби обмінятися знаннями, які рятують життя.

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