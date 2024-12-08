Папа Римский призвал к рождественскому перемирию "на всех фронтах"

Он призвал верующих молиться за мир "в страждущей Украине".

В воскресенье, 8 декабря, Папа Римский Франциск призвал к рождественскому прекращению огня на всех фронтах мира, в том числе в Украине.

Об этом сообщает Vatican News.

"Я призываю правительства и международное сообщество добиться прекращения огня на всех фронтах войны к празднованию Рождества", – сказал понтифик.

Он призвал верующих молиться за мир "в страждущей Украине", на Ближнем Востоке – в Палестине, Израиле, Ливане, а теперь и в Сирии, а также в Мьянме, в Южном Судане "и везде, где люди страдают от войны и насилия".

Также он помолился за приговоренных к смертной казни в США, чтобы их наказание было изменено и чтобы они избежали смерти.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан обсудил с Папой Римским "содействие миру" в Украине.

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