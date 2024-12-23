Закон про мобілізацію можуть змінити: що кажуть у Раді

Закон про мобілізацію посилив ЗСУ, проте не виключено, що його змінять.

Закон про мобілізацію в Україні був реагуванням на ту безпекову ситуацію, яка склалася на лінії фронту, і забезпечив посилення Сил оборони.

Про це заявив голова Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич в інтерв'ю АрміяInform.

Завітневич, з посиланям на Міноборони та Генштаб, стверджує, що після набрання чинності закону, зросла врази кількість мобілізованих. Крм того, військово-облікові дані через ТЦК та застосунок Резерв+ оновили мільйони військовозобов’язаних чоловіків.

"Список позитивних змін можна продовжувати. Однак це не означає, що до закону не будуть вноситися зміни. Все буде залежати від розвитку ситуації на полі бою, у секторі оборони, ініціатив МО, ГШ та народних обранців. Немає жодного закону, який залишається незмінним, застигає у часі свого створення", – сказав депутат.

Нагадаємо, що у квітні цього року Верховна Рада України ухвалила закон, який вносить суттєві зміни до системи мобілізації та військової служби в Україні.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про зменшення випадків "фізичної бусифікації".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.