Закон о мобилизации могут изменить: что говорят в Раде

Закон о мобилизации усилил ВСУ, однако не исключено, что его изменят.
Закон о мобилизации в Украине был реагированием на ту ситуацию, которая сложилась на линии фронта, и обеспечил усиление Сил обороны.
Об этом заявил глава Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в интервью АрмияInform.
Завитневич, со ссылкой на Минобороны и Генштаб, утверждает, что после вступления закона в силу возросло количество мобилизованных. Кроме того, военно-учетные данные через ТЦК и приложение Резерв+ обновили миллионы военнообязанных мужчин.
"Список положительных изменений можно продолжать. Однако это не означает, что в закон не будут вноситься изменения. Все будет зависеть от развития ситуации на поле боя, в секторе обороны, инициатив МО, ГШ и народных избранников. Нет ни одного закона, который остается неизменным, застывает во времени своего создания", – сказал депутат.
Напомним, что в апреле этого года Верховная Рада Украины приняла закон, вносящий существенные изменения в систему мобилизации и военной службы в Украине.
Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил об уменьшении случаев "физической бусификации".
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