Чи знизять мобілізаційний вік в Україні: у Раді дали відповідь

Зниження мобілізаційного віку до 18-20 років можливе на початку 2025 року, зазначив радник комітету ВР Волянський, на що у Раді миттєво відреагували.
Інформаційний простір України у п'ятницю, 20 грудня, сколихнула чергова скандальна заява. Радник комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Назарій Волянський заявив, що в Україні знизять мобілізаційний вік до 18-20 років. За його словами, це відбудеться вже на початку наступного року.
Про це Назарій Волянський сказав в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 20 грудня.
У Верховній Раді не забарилися із відповіддю.
Що ж кажуть у Раді та чи справді планується зниження мобілізаційного віку пвсля Нового року, розбирався ТСН.ua.
Волянський розповів, коли знизять мобілізаційний вік
"На початку 2025 року в Україні знизять мобілізаційний вік до 18-20 років", — заявив Волянський.
За словами радника комітету ВР, першочергово цього вимагають європейські та американські партнери.
Радник комітету Ради з питань економічного розвитку вважає, що українське керівництво може зіткнутися з необхідністю знизити мобілізаційний вік через можливе зменшення військової допомоги.
У Раді спростували фейк
Член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі "РБК-Україна" заперечив це та наголосив, що навіть якби у когось і виникло таке бажання — знизити мобілізаційний вік, то реалізувати його не вийшло б. Тим паче — на початку року.
"Жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 чи до 20 років — ні в парламенті загалом, ні в профільному комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зокрема — не розглядається", — зазначив він.
Волянського планують позбавити статусу радника
Водночас голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха на сторінці у Facebook анонсував розгляд питання про позбавлення Волянського статусу радника.
"Щодо заяви радника комітету відносно начебто зниження мобілізаційного віку у 2025 році. Шановне товариство, цим хочу повідомити, що ані Верховною Радою України, ані нашим комітетом зокрема, не приймалось і не планується до прийняття жодного рішення, про яке заявив на ефірі пан Волянський. Він, справді, є радником Комітет з питань економічного розвитку на громадських засадах, але, як і десятку інших радників, йому надали цей статус щоб саме радити, а не шкодити малозрозумілими і спекулятивними заявами, — підкреслив нардеп. — На наступному комітеті винесемо питання позбавлення цієї особи статусу радника, і проведемо додаткову розʼяснювальну роботу з іншими радниками щодо їх функціоналу і публічного статусу".
Дмитро Наталуха перепросив українців, "якщо ця "сенсація одного актора" завдала комусь незручностей у цей і без того важкий день".
Нагадаємо, 19 грудня президент України Володимир Зеленський висловив свою думку щодо пропозиції партнерів знизити мобілізаційний вік до 18 років. Він зазначив, що наразі основною проблемою є нестача необхідного озброєння для бригад.
Раніше у Верховній Раді повідомили, що не мають інформації про офіційні вимоги щодо зниження призовного віку від західних партнерів.
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