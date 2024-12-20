Чи знизять мобілізаційний вік в Україні: у Раді дали відповідь

Зниження мобілізаційного віку до 18-20 років можливе на початку 2025 року, зазначив радник комітету ВР Волянський, на що у Раді миттєво відреагували.

Інформаційний простір України у п'ятницю, 20 грудня, сколихнула чергова скандальна заява. Радник комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Назарій Волянський заявив, що в Україні знизять мобілізаційний вік до 18-20 років. За його словами, це відбудеться вже на початку наступного року.

Про це Назарій Волянський сказав в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 20 грудня.

У Верховній Раді не забарилися із відповіддю.

Що ж кажуть у Раді та чи справді планується зниження мобілізаційного віку пвсля Нового року, розбирався ТСН.ua.

Волянський розповів, коли знизять мобілізаційний вік

"На початку 2025 року в Україні знизять мобілізаційний вік до 18-20 років", — заявив Волянський.

За словами радника комітету ВР, першочергово цього вимагають європейські та американські партнери.

Радник комітету Ради з питань економічного розвитку вважає, що українське керівництво може зіткнутися з необхідністю знизити мобілізаційний вік через можливе зменшення військової допомоги.

У Раді спростували фейк

Член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі "РБК-Україна" заперечив це та наголосив, що навіть якби у когось і виникло таке бажання — знизити мобілізаційний вік, то реалізувати його не вийшло б. Тим паче — на початку року.

"Жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 чи до 20 років — ні в парламенті загалом, ні в профільному комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зокрема — не розглядається", — зазначив він.

Волянського планують позбавити статусу радника

Водночас голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха на сторінці у Facebook анонсував розгляд питання про позбавлення Волянського статусу радника.

"Щодо заяви радника комітету відносно начебто зниження мобілізаційного віку у 2025 році. Шановне товариство, цим хочу повідомити, що ані Верховною Радою України, ані нашим комітетом зокрема, не приймалось і не планується до прийняття жодного рішення, про яке заявив на ефірі пан Волянський. Він, справді, є радником Комітет з питань економічного розвитку на громадських засадах, але, як і десятку інших радників, йому надали цей статус щоб саме радити, а не шкодити малозрозумілими і спекулятивними заявами, — підкреслив нардеп. — На наступному комітеті винесемо питання позбавлення цієї особи статусу радника, і проведемо додаткову розʼяснювальну роботу з іншими радниками щодо їх функціоналу і публічного статусу".

Дмитро Наталуха перепросив українців, "якщо ця "сенсація одного актора" завдала комусь незручностей у цей і без того важкий день".

Допис Дмитра Наталухи

Нагадаємо, 19 грудня президент України Володимир Зеленський висловив свою думку щодо пропозиції партнерів знизити мобілізаційний вік до 18 років. Він зазначив, що наразі основною проблемою є нестача необхідного озброєння для бригад.

Раніше у Верховній Раді повідомили, що не мають інформації про офіційні вимоги щодо зниження призовного віку від західних партнерів.

Олександр Мусієнко про зміну командування Сухопутних військ, забезпечення військових та мобілізаційний вік

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