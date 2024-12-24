Евросоюз в следующем году предоставит Украине 30 млрд евро помощи

ЕС планирует в 2025 году произвести около 2 миллионов артиллерийских снарядов.

Украина в следующем году получит от Евросоюза 30 миллиардов евро помощи.

Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

Кроме того, он отметил, что ЕС планирует в 2025 году произвести около 2 миллионов артиллерийских снарядов.

На вопрос, хватит ли Европе производственных мощностей для увеличения военной помощи Украине, он заявил, что только 20-25% оружия производится в странах ЕС, а остальные — покупаются за рубежом.

Для увеличения производства оружия необходимы соответствующие заказы от правительств стран. Без долгосрочных контрактов не стоит ожидать, что Европа будет производить больше оружия и боеприпасов для Украины в последующие годы.

"Деньги из бюджета ЕС не могут быть использованы для закупки оружия для Украины. Существует ряд ограничений по инвестициям в оборонную промышленность за пределами ЕС. Однако для закупки вооружений могут быть использованы деньги из Европейского фонда мира или замороженных российских активов", — пояснил еврокомиссар.

Вместе с тем в следующем году Киев получит 30 миллиардов евро помощи и сможет самостоятельно решить, какую часть этих средств направить на оборонные цели.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина работает над ракетой, способной долететь до Москвы.

Кроме того, мы ранее информировали, что вошло в новый пакет помощи Германии.

Читайте также: