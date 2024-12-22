Россияне пошли в механизированный штурм на самокатах: видео

Попытки штурмов эффективно останавливаются еще на подходе к позициям пехоты Сил обороны.

Российская пехота пытается любыми способами прорваться вглубь позиций украинских Сил обороны, используя для этого даже такой нетипичный транспорт как самокаты.

Об этом сообщили в 12-й бригаде специального назначения "Азов", опубликовав видео неудачного вражеского штурма на Торецком направлении.

В комментарии к опубликованным кадрам отметили, что из-за значительных потерь в бронетехнике россияне прибегают к массовому использованию легковых автомобилей, багги и даже электросамокатов.

При этом штурмовые группы окупантов пытаются закрепиться в полуразрушенных зданиях или подвалах, укрыться в посадках.

Попытки штурмов эффективно останавливаются еще на подходе к позициям пехоты Сил обороны благодаря скоординированным действиям операторов дронов и артиллерии.

Во время российского штурма, зафиксированного на видео, было уничтожено 5 единиц бронированной техники, 8 единиц автотранспорта, ликвидировано 63 россиянина. Также россиянам пришлось покинуть три электросамоката.

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