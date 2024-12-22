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Воздушная тревога в Киеве: что угрожает столице

Воздушная тревога в Киеве: что угрожает столице

Сирены прозвучали во многих регионах 13 июля

В Воздушных силах сообщили о движении "Шахедов".

Вечером в воскресенье, 22 декабря, в Киеве объявлена воздушная тревога после появления в воздушном пространстве Украины вражеских ударных беспилотников.

В КГГА призывают жителей и гостей украинской столицы срочно последовать в укрытие гражданской защиты.

В Воздушных силах сообщили о движении вражеских ударных беспилотников по состоянию на 21:00:

  • несколько групп БпЛА в северной части Черниговщины, курс южный/юго-западный;
  • БПЛА на Сумщине, курсом на Черниговщину;
  • БпЛА в северной части Киевской области, курс западный;
  • БПЛА в западной части Житомирщины, курс западный/юго-западный;
  • БпЛА на границе Черкасской и Киевской, курс северный;
  • БПЛА в северной части Харьковщины, курс южный.

Напомним, вечером в субботу, 21 декабря, в воздушном пространстве Киевской области были зафиксированы вражеские ударные беспилотники.

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