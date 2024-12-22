Повітряна тривога у Києві: що загрожує столиці

У Повітряних силах повідомили про рух "Шахедів".

Увечері в неділю, 22 грудня, у Києві оголошено повітряну тривогу після появи в повітряному просторі України ворожих ударних безпілотників.

У КМДА закликають мешканців та гостей української столиці терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

У Повітряних силах повідомили про рух ворожих ударних безпілотників становм на 21:00:

декілька груп БпЛА в північній частині Чернігівщини, курс південний/південно-західний;

БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину;

БпЛА в північній частині Київщини, курс західний;

БпЛА в західній частині Житомирщини, курс західний/південно-західний;

БпЛА на межі Черкащини та Київщини, курс північний;

БпЛА в північній частині Харківщини, курс південний.

Нагадаємо, увечері в суботу, 21 грудня, в повітряному просторі Київської області було зафіксовано ворожі ударні безпілотники.

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