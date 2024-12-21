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Київську область атакують безпілотники: що відомо

Київську область атакують безпілотники: що відомо

Атака ударних дронів по Україні / Фото: Сили оборони півдня України

Місцева влада закликає мешканців перебувати в укриттях.

Увечері в суботу, 21 грудня, в повітряному просторі Київської області було зафіксовано ворожі ударні безпілотники. 

Про це повідомили в Київській військовій адміністрації.

"Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада закликає мешканців перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку. 

Нагадаємо, цього вечора у низці областей України та в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників.

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