Київську область атакують безпілотники: що відомо

Увечері в суботу, 21 грудня, в повітряному просторі Київської області було зафіксовано ворожі ударні безпілотники.

Про це повідомили в Київській військовій адміністрації.

"Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада закликає мешканців перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.

Нагадаємо, цього вечора у низці областей України та в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників.

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