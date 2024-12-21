Київську область атакують безпілотники: що відомо

Місцева влада закликає мешканців перебувати в укриттях.
Увечері в суботу, 21 грудня, в повітряному просторі Київської області було зафіксовано ворожі ударні безпілотники.
Про це повідомили в Київській військовій адміністрації.
"Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.
Місцева влада закликає мешканців перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.
Нагадаємо, цього вечора у низці областей України та в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників.
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