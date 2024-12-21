Киевскую область атакуют беспилотники: что известно

Вечером в субботу, 21 декабря, в воздушном пространстве Киевской области были зафиксированы вражеские ударные беспилотники.

Об этом сообщили в Киевской военной администрации.

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"Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.

Местные власти призывают жителей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

Напомним, в этот вечер в ряде областей Украины и в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

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