Киевскую область атакуют беспилотники: что известно

Местные власти призывают жителей находиться в укрытиях.
Вечером в субботу, 21 декабря, в воздушном пространстве Киевской области были зафиксированы вражеские ударные беспилотники.
Об этом сообщили в Киевской военной администрации.
"Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.
Местные власти призывают жителей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.
Напомним, в этот вечер в ряде областей Украины и в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.
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