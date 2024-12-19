Украина использует против России сверхсекретные американские дроны

Беспилотники Phoenix Ghost поставляются в Украину уже почти два года, но до сих пор нет подтвержденных фото или видео их использования на поле боя.

Украина получила от США более 5 тысяч беспилотников Phoenix Ghost (Призрак Феникса), информация о которых держится в чрезвычайном секрете.Место их изготовления до недавнего времени хранилось в тайне, а перед отправкой в ​​Украину с них стирают все отпечатки пальцев, чтобы не подвергать работников предприятия опасности мести со стороны россиян.

Об этом сообщает издание Forbes.

Теперь стало известно, что производством сверхсекретных дронов занимается американская оборонная компания Aevex в городе Тампа, штат Флорида.

Этот небольшой оборонный подрядчик ранее не имел опыта в производстве беспилотников, однако заключил контракты на их производство в начале 2022 года, чтобы сдержать наступление российской бронетехники на Киев.

Также читайте Посол Франции ответил, продолжит ли страна поставки Украине дальнобойных ракет SCALP

Forbes позволили ознакомиться с 4 разными моделями беспилотников для программы Phoenix Ghost, но некоторые другие компания не готова показывать. Всего в Украину было поставлено более 5000 таких дронов — это наибольшие поставки среди американских производителей. Пентагон выделил 582 миллиона долларов на их закупку к середине октября.

Хотя беспилотники Phoenix Ghost поставляются в Украину уже почти два года, до сих пор нет никаких подтвержденных фото или видео их использования на поле боя. Кроме того, из-за требований Пентагона по секретности украинские военные воздерживаются от публичных комментариев по поводу этих дронов.

По информации военного эксперта Олега Жданова, дрон Phoenix Ghost — новое поколение Switchblade. Он имеет три варианта — осколочный, кумулятивный и разведывательный. Этот дрон-камикадзе может до 6 часов находиться в воздухе, а дальность его применения до 40 км.

Напомним, в последние недели своего пребывания у власти администрация 46-го президента США Джо Байдена спешит выполнить взятые на себя обязательства и увеличивает темп поставки оружия в Украину, чтобы обеспечить защитникам возможность противостоять российской агрессии 2025 года.

Читайте также: