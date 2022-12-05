Имбирное печенье: четыре рецепта популярного новогоднего десерта

Имбирное печенье — простое лакомство, которое точно понравится вашим родным. Этот новогодний десерт становится все более популярным в Украине. А в мире он уже давно завоевал сердца многих людей. ТСН.ua предлагает вам попробовать приготовить имбирное печенье по одному из четырех рецептов.
Имбирное печенье: классический рецепт
Ингредиенты:
- 200 г сливочного масла;
- 100 г сахара;
- 3 яйца;
- 2 ч. ложки молотого имбиря;
- 3 ч. ложки корицы;
- 250 г муки;
- 2 ч. ложки разрыхлителя;
- сахарная пудра.
Как приготовить классическое имбирное печенье "Елки":
- Яйца и сливочное масло нужно брать комнатной температуры. Масло растереть вилкой, добавить сахар и хорошо перемешать, чтобы кристаллики растворились.
- Добавить в масло яйца, корицу и имбирь. Тщательно перемешиваем после каждого добавления нового ингредиента.
- Просеять и добавить (сначала всего 3 ст. ложки) муку. Добавить разрыхлитель, перемешать.
- Постепенно добавить всю муку, замешать тесто. Оно должно быть эластичным и слегка липнуть к рукам.
- Замотать в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 30 минут.
- Достать охлажденное тесто из холодильника, вырезать печенье в форме елок с помощью специальных формочек.
- Выложить на застеленный пергаментом противень. Выпекать 10 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.
Диетический рецепт имбирного печенья без сахара и масла
Ингредиенты:
- 200 г творога;
- 50 г пшеничных отрубей мелкого помола;
- 1 яичный белок;
- 3 ст. ложки цельнозерновой муки;
- 1 ст. ложка разогретого меда;
- 2 ч. ложки корицы, молотого имбиря, гвоздики;
- 1 ч. ложка какао-порошка;
- 1 ч. ложка разрыхлителя;
- мускатный орех, соль, кардамон – по желанию.
Как приготовить диетическое имбирное печенье?
- В миске нужно смешать белок, творог, специи и подсластители (мед, кардамон, мускатный орех) с помощью блендера.
- Добавить отруби, муку и еще раз хорошо перемешать.
- Полученное тесто завернуть в пленку и оставить в морозильной камере на 1 час.
- Достать тесто, раскатать (толщина 5 мм) и вырезать фигурки.
- Выложить на противень с пергаментом, отправить в духовку на 15 минут (температура 190 градусов).
Имбирное печенье с шоколадом: для настоящих сладкоежек
Ингредиенты:
- 125 г сливочного масла;
- 200 г сахара;
- 2 г ванилина;
- 80 г имбиря;
- 250 г пшеничной муки;
- 4 яйца;
- 1 ч. ложка соды;
- 400 г черного шоколада;
- 200 г изюма.
Как приготовить вкусное имбирное печенье с шоколадом:
- Взбить сливочное масло с сахаром до однородной массы. Добавить яйца и ванилин. Яйца лучше добавлять по одному, каждый раз хорошо взбивая массу.
- Измельчить имбирь и добавить в смесь.
- Добавить просеянную муку с содой, натереть сверху черный шоколад. Отлично перемешать.
- Раскатать тесто, вырезать печенье и выложить на смазанный маслом противень.
- Выпекать 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Рецепт имбирного печенья со свежим имбирем
Ингредиенты:
- 2 стакана муки;
- 1 стакан сахара;
- 100 г сливочного масла;
- 1 яйцо;
- 2 корня имбиря;
- 5-6 соцветий гвоздики;
- 1 ч. ложка молотой корицы;
- 1 ч. ложка разрыхлителя.
Как приготовить:
- Имбирный корень очистить и натереть на мелкой терке. Измельчить гвоздику в ступке.
- Смешать муку с имбирем, корицей и гвоздикой.
- Взбить сливочное масло с сахаром, добавить яйцо. Далее постепенно замешивать муку.
- Раскатать тесто, вырезать фигурки. Присыпать можно сахаром или миндалем.
- Противень смазать маслом. Выложить на него печенье.
- Выпекать при температуре 180-190 градусов 30 минут.
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