Имбирное печенье: четыре рецепта популярного новогоднего десерта

Имбирное печенье — простое лакомство, которое точно понравится вашим родным. Этот новогодний десерт становится все более популярным в Украине. А в мире он уже давно завоевал сердца многих людей. ТСН.ua предлагает вам попробовать приготовить имбирное печенье по одному из четырех рецептов.