Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Имбирное печенье: четыре рецепта популярного новогоднего десерта

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
181
Время на прочтение
3 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Имбирное печенье: четыре рецепта популярного новогоднего десерта

Имбирное печенье: четыре рецепта популярного новогоднего десерта / Фото: Pexels

Имбирное печенье — простое лакомство, которое точно понравится вашим родным. Этот новогодний десерт становится все более популярным в Украине. А в мире он уже давно завоевал сердца многих людей. ТСН.ua предлагает вам попробовать приготовить имбирное печенье по одному из четырех рецептов.

Имбирное печенье: классический рецепт

Ингредиенты:

  • 200 г сливочного масла;
  • 100 г сахара;
  • 3 яйца;
  • 2 ч. ложки молотого имбиря;
  • 3 ч. ложки корицы;
  • 250 г муки;
  • 2 ч. ложки разрыхлителя;
  • сахарная пудра.
Имбирное печенье: классический рецепт / © Pexels
Имбирное печенье: классический рецепт / Фото: Pexels

Как приготовить классическое имбирное печенье "Елки":

  1. Яйца и сливочное масло нужно брать комнатной температуры. Масло растереть вилкой, добавить сахар и хорошо перемешать, чтобы кристаллики растворились.
  2. Добавить в масло яйца, корицу и имбирь. Тщательно перемешиваем после каждого добавления нового ингредиента.
  3. Просеять и добавить (сначала всего 3 ст. ложки) муку. Добавить разрыхлитель, перемешать.
  4. Постепенно добавить всю муку, замешать тесто. Оно должно быть эластичным и слегка липнуть к рукам.
  5. Замотать в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 30 минут.
  6. Достать охлажденное тесто из холодильника, вырезать печенье в форме елок с помощью специальных формочек.
  7. Выложить на застеленный пергаментом противень. Выпекать 10 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.

Диетический рецепт имбирного печенья без сахара и масла

Ингредиенты:

  • 200 г творога;
  • 50 г пшеничных отрубей мелкого помола;
  • 1 яичный белок;
  • 3 ст. ложки цельнозерновой муки;
  • 1 ст. ложка разогретого меда;
  • 2 ч. ложки корицы, молотого имбиря, гвоздики;
  • 1 ч. ложка какао-порошка;
  • 1 ч. ложка разрыхлителя;
  • мускатный орех, соль, кардамон – по желанию.
Диетический рецепт имбирного печенья без сахара и масла / © Pexels
Диетический рецепт имбирного печенья без сахара и масла / Фото: Pexels

Как приготовить диетическое имбирное печенье?

  1. В миске нужно смешать белок, творог, специи и подсластители (мед, кардамон, мускатный орех) с помощью блендера.
  2. Добавить отруби, муку и еще раз хорошо перемешать.
  3. Полученное тесто завернуть в пленку и оставить в морозильной камере на 1 час.
  4. Достать тесто, раскатать (толщина 5 мм) и вырезать фигурки.
  5. Выложить на противень с пергаментом, отправить в духовку на 15 минут (температура 190 градусов).

Имбирное печенье с шоколадом: для настоящих сладкоежек

Ингредиенты:

  • 125 г сливочного масла;
  • 200 г сахара;
  • 2 г ванилина;
  • 80 г имбиря;
  • 250 г пшеничной муки;
  • 4 яйца;
  • 1 ч. ложка соды;
  • 400 г черного шоколада;
  • 200 г изюма.
Имбирное печенье с шоколадом / © Pexels
Имбирное печенье с шоколадом / Фото: Pexels

Как приготовить вкусное имбирное печенье с шоколадом:

  1. Взбить сливочное масло с сахаром до однородной массы. Добавить яйца и ванилин. Яйца лучше добавлять по одному, каждый раз хорошо взбивая массу.
  2. Измельчить имбирь и добавить в смесь.
  3. Добавить просеянную муку с содой, натереть сверху черный шоколад. Отлично перемешать.
  4. Раскатать тесто, вырезать печенье и выложить на смазанный маслом противень.
  5. Выпекать 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Рецепт имбирного печенья со свежим имбирем

Ингредиенты:

  • 2 стакана муки;
  • 1 стакан сахара;
  • 100 г сливочного масла;
  • 1 яйцо;
  • 2 корня имбиря;
  • 5-6 соцветий гвоздики;
  • 1 ч. ложка молотой корицы;
  • 1 ч. ложка разрыхлителя.
Имбирное печенье со свежим имбирем / © Pexels
Имбирное печенье со свежим имбирем / Фото: Pexels

Как приготовить:

  1. Имбирный корень очистить и натереть на мелкой терке. Измельчить гвоздику в ступке.
  2. Смешать муку с имбирем, корицей и гвоздикой.
  3. Взбить сливочное масло с сахаром, добавить яйцо. Далее постепенно замешивать муку.
  4. Раскатать тесто, вырезать фигурки. Присыпать можно сахаром или миндалем.
  5. Противень смазать маслом. Выложить на него печенье.
  6. Выпекать при температуре 180-190 градусов 30 минут.

Читайте также:

Статья из подборки новостей:
Новый Год 2023
Дата публикации
Просмотры
181
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация