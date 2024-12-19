Україна використовує проти Росії надсекретні американські дрони

Безпілотники Phoenix Ghost постачаються до України вже майже два роки, але досі немає жодних підтверджених фото чи відео їх використання на полі бою.

Україна отримала від США понад 5 тисяч безпілотників Phoenix Ghost (Привид Фенікса), інформація про які тримається в надзвичайному секреті. Місце їх виготовлення донедавна зберігалося в таємниці, а перед відправленням до України з них стирають всі відбитки пальців, щоб не наражати працівників підприємства на небезпеку помсти з боку росіян.

Про це повідомляє видання Forbes.

Тепер стало відомо, що виробництвом надсекретних дронів займається американська оборонна компанія Aevex у місті Тампа, штат Флорида.

Цей невеликий оборонний підрядник раніше не мав досвіду у виробництві безпілотників, однак уклав контракти на їх виробництво на початку 2022 року, щоб стримати наступ російської бронетехніки на Київ.

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Forbes дозволили ознайомитися із 4 різними моделями безпілотників для програми Phoenix Ghost, але деякі інші компанія не готова показувати. Загалом до України було поставлено понад 5000 таких дронів — це найбільше постачання серед американських виробників. Пентагон виділив 582 мільйони доларів на їх закупівлю до середини жовтня.

Хоча безпілотники Phoenix Ghost постачаються в Україну вже майже два роки, досі немає жодних підтверджених фото чи відео їх використання на полі бою. Крім того, через вимоги Пентагону щодо секретності українські військові утримуються від публічних коментарів стосовно цих дронів.

За інформацією військового експерта Олега Жданова, дрон Phoenix Ghost — нове покоління Switchblade. Він має три варіанти — осколковий, кумулятивний і розвідувальний. Цей дрон-камікадзе може до 6 годин перебувати в повітрі, а дальність його застосування до 40 км.

Нагадаємо, в останні тижні свого перебування при владі адміністрація 46-го президента США Джо Байдена поспішає виконати взяті на себе зобов'язання та збільшує темп постачання зброї до України, щоб забезпечити її захисникам можливість протистояти російській агресії 2025 року.

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