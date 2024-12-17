Україна має лазерну зброю "Тризуб": що здивувало військового експерта

Якщо справді в таємничому форматі Україні вдалося створити таку систему озброєнь, то це був би великий прорив, зазначив Сергій Згурець.

Розробка лазерної зброї є складним проєктом, пов'язаним з численними технологічними викликами.

Про це в етері телеканалу "Еспресо" сказав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Питання лазерної зброї залишається відкритим, хоча є заява від командувача Сил безпілотних систем Сухаревського, що існує система "Тризуб". Це лазерна система, яка має дію на відстань до 2 км і може знищувати навіть літаки. Я здивований, що про це заявив Сухаревський, а не президент, тому що, якби справді був такий прорив у створенні лазерного озброєння в Україні за такий короткий час, це було б значним досягненням", – наголосив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, випробування лазерної зброї проводять німці, американці, британці. Американці використовують лазер на одному з кораблів. Його потужність близько 50 кВт, і він працює на відстані до 1,6 км. Є також британська розробка Dragonfire, яка також досягає 2 км. До речі, повідомлялося, що лазер може бути передано в Україну для експериментальних або бойових випробувань. Про це заявляв британський міністр оборони минулого року. Цей лазер британці розробляють ще з 2017 року, і він може утримувати лазерний пучок на відстані 2 км в діаметрі до 2 см, що дозволяє знищувати повітряні цілі.

"Я не знаю детальної інформації з українського боку, оскільки був на всіх виставках озброєнь, контактував з американськими виробниками й до певного часу знав про потенціал нашої лазерної техніки, який розробляється в інституті напівпровідників Академії наук. Якщо справді в таємничому форматі нам вдалося створити таку систему озброєнь, то це був би великий прорив", — наголосив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що лазерна зброя – це проєкт, пов'язаний зі значними технологічними складнощами, оскільки йдеться про низку технологічних нюансів.

"Я досі здивований вчорашньою заявою Сухаревського. Сподіваюся, що ця заява має певне практичне підґрунтя, і побачимо, як це проявить себе на полі бою",— резюмував Згурець.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України полковник Вадим Сухаревський 16 грудня заявив, що Україна має власну лазерну зброю під назвою "Тризуб". Також розвивається проєкт із застосування дрона-матки з двома FPV.

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