Росіяни пішли в механізований штурм на самокатах: відео

Спроби штурмів ефективно зупиняються ще на підході до позицій піхоти Сил оборони.

Російська піхота намагається будь-якими способами прорватися вглиб позицій українських Сил оборони, використовуючи для цього навіть такий нетиповий транспорт як самокати.

Про це повідомили у 12-й бригаді спеціального призначення “Азов”, опублікувавши відео невдалого ворожого штурму на Торецькому напрямку.

У коментарі до опублікованих кадрів зауважили, що через значні втрати у бронетехніці росіяни вдаються до масового використання легкових автомобілів, баггі та навіть електросамокатів.

При цьому штурмові групи окупантів намагаються закріпитися в напівзруйнованих будівлях чи підвалах, сховатися в посадках.

Спроби штурмів ефективно зупиняються ще на підході до позицій піхоти Сил оборони завдяки скоординованим діям операторів дронів та артилерії.

Під час російського штурму, який зафіксовано на відео, було знищено 5 одиниць броньованої техніки, 8 одиниць автотранспорту, ліквідовано 63 росіян. Також росіянам довелося покинути три електросамокати.

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