Россия производит до 2000 тысяч шахедов в месяц — Defense Express

21 декабря этого года по Харькову был запущен БПЛА с номером И 11934 года.

Россия к концу 2024 года может достичь показателя в 2000 дронов Shahed в месяц.

Такое мнение выловили аналитики Defense Express, проанализировав серийные номера сбитых в последнее время шахедов.

В сообщении указывается, что 21 декабря этого года по Харькову был запущен БПЛА с номером И 11934 года.

"В случае если номера были без пропусков, то это означает, что РФ изготовила за 2024 год уже около 10 тысяч шахедов именно на своих мощностях. Потому что уже в феврале 2024 года дроны с индексом И были с номерами более 2600", — говорится. в материале.

Эксперты отмечают, что первоначально захватчики применяли шахеды с индексом М. Предполагается, что это были беспилотники, изготовленные в Иране. Затем последовали БпЛА с индексом К и иногда КБ, которые собирались в России, но сейчас серия уже не встречается.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия намерена сформировать "войска беспилотных систем". Создание новой структуры должно быть завершено в третьем квартале следующего года.

Кроме того, мы ранее информировали, что Киев и ряд областей охватила воздушная тревога.

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